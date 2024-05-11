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Nemrut Krater Gölünün yolu açılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölünün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı. Kar yağışından dolayı ara verilen yol açma çalışmaları, bugün sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekiplerin, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan krater gölüne giden yolu başlatılan çalışmayla pazar gününe kadar açılacağı belirtilirken, yolun ulaşıma açılmasıyla yerli ve yabancı turistler, ilkbahar güzelliği yaşanan krater gölünü ziyaret etmeye başlayacak.

Kentin turizmine katkı sunan gölün yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak bugün sabah saatlerinden beri hazırlıklarımızı tamamladık. Tepeden sonra kratere inen yolu inşallah en kısa sürede ulaşıma açacağız. Bölgede yer yer 3-4 metreyi bulan kar bulunmakta. Kış aylarından sonra çok sert bir zemine denk geldik. Kar oldukça sertleşmiş. Ama tahminlerimize göre sabaha kadar göle ulaşacağız. Arkadaşlarımız özverili şekilde çalışıyor. Burası karla mücadelenin son ayağıdır. İnşallah yarına kadar yolu açıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Mayıs ayında batıda denize girilirken, burada karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bizler böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da bizim coğrafyanın güzelliğidir. Artık bir iki gün içinde sonlandıracağız" dedi.