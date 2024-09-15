Nemrut Krater'inde Boz Ayı Şenliği - Son Dakika
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Nemrut Krater'inde Boz Ayı Şenliği

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Boz ayılar, Nemrut Krater Gölü'nde sürü halinde görüntülendi; hayvansever vatandaşlar onlara şeker verdi.

15.09.2024 09:29
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Yanlarına gelen yavru ayıya şeker verdi... Nemrut kraterinde bozayılar sürü halinde görüntülendi

Hayvansever vatandaş boz ayıları eliyle besledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan boz ayılar sürü halinde görüntülendi.

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ahlat'tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, bu sefer boz ayı sürüsüyle karşılaştı. Anne ayılar ve yavrulardan oluşan ayı sürü şaşırttı. Hayvansever Asım Araboğa'da gece vakti yem aramaya çıkan ayı sürüsünü eliyle besledi. Araboğa aracının yanına gelen yavru ayıya da şeker vermeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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