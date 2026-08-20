Nemrut'un Korunması İçin Kapsamlı Çalışmalar - Son Dakika
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Nemrut'un Korunması İçin Kapsamlı Çalışmalar

Nemrut\'un Korunması İçin Kapsamlı Çalışmalar
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Bakan Ersoy, Nemrut'u özgünlüğüyle korumak için beş yıllık restorasyon çalışmalarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'un, özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara taşınacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda aralıksız sürdüğünü ifade eden Ersoy, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte yürüttüğümüz kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriyor, tüm çatlakları taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen bu titiz müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerini zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alıyoruz. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğümüz uzmanlarınca yürütülen ve ilk etabı beş yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Nemrut, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut'un Korunması İçin Kapsamlı Çalışmalar - Son Dakika

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