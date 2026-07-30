Nepal Başbakanı'ndan Sükunet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal Başbakanı'ndan Sükunet Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de yaşanan şiddet olayları sonrası Başbakan Shah, sükunet ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulundu.

The Kathmandu Post gazetesine göre, Shah, hükümetin son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin şeffaf soruşturma yürüteceğini ve sorumluların hesap vereceğini belirtti.

Hükümetin Sunsari'nin Dewanganj kasabası ile Siraha'nın bazı bölgelerinde meydana gelen olayları son derece ciddiyetle ve hassasiyetle ele aldığını vurgulayan Shah, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayların ardından "sükunet" çağrısında bulundu.

Shah, İçişleri Bakanlığının olayları incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurduğunu aktararak, soruşturmanın tarafsız ve şeffaf şekilde yürütüleceği sözünü verdi.

Daha fazla şiddetin önlenmesi ve normal hayatın yeniden tesis edilmesi amacıyla güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini kaydeden Shah, durumu yerinden incelemek için İçişleri Bakanı'nın olaylardan etkilenen bölgelere gittiğini ve Güvenlik Konseyi'nin de yaşananları değerlendirerek gerekli kararları aldığını söyledi.

Halktan, sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden söylenti ve yanlış bilgi yaymamasını isteyen Shah, hükümetin kamu düzenini bozmayı, olayları kışkırtmayı amaçlayan kişiler hakkında "sert tedbir alacağı" uyarısında bulundu.

Olay

Nepal'in Sunsari bölgesinde ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki dini grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi konusunda yaşanan sözlü tartışma, çatışmalara dönüşmüştü.

İki dini topluluk arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu polis müdahalede bulunmuştu.

Çatışmaların farklı bölgelere yayılmasının ardından "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal Başbakanı'ndan Sükunet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi
Ankara’da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti Ankara'da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
Dursun Özbek, Icardi’ye yaptığı teklifi açıkladı Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı
Avrupa’da bile böylesi yok Türkiye’nin dört yanından oraya akın ediyorlar Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

18:51
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:48
Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 20:43:21. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal Başbakanı'ndan Sükunet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.