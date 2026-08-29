Nepal\'de Buzul Çökmesi: 626 Ölü

KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu ülkede büyük can ve mal kaybı yaşandı. Afetten etkilenenler için başkent Katmandu'da toplanan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi cuma günü yaptığı açıklamada, yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiğini belirtti. 2.426 kişiden ise haber alınamıyor.