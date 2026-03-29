Nepal'de Eski Enerji Bakanı Gözaltına Alındı

Nepal'in eski Enerji Bakanı Deepak Khadka'nın, para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Nepal'de Eylül 2025'teki şiddetli protestolara ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltı işlemleri sürüyor.

The Kathmandu Post gazetesine göre polis, Khadka'nın para aklama soruşturmasında gözaltına alındığını belirtti.

Polis, Khadka ile eski başbakanlar Sher Bahadur Deuba ve Pushpa Kamal Dahal'ın evlerinde yanmış banknot parçalarına ait görüntülerin ortaya çıktığını, bu bulguların adli laboratuvar incelemeleriyle doğrulandığını bildirdi.

Khadka'ya yönelik gözaltı işlemi, eski Başbakan KP Sharma Oli ve eski İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın, protestolar sırasındaki ölümlerle bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirildi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, 2025'teki protestolarda hayatını kaybeden 27 öğrencinin ailelerine kamuda istihdam olanağı sağlanmasını onayladı.

Buna göre, ölen her öğrenci için bir yakın aile bireyi, kendi bölgelerindeki elektrik idaresi birimlerinde işe alınacak.

Nepal'de protestolar

Eylül 2025'te hükümetin sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemesi sonrası başlayan protestolar, şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kabinedeki birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar, siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.

Dönemin Başbakanı Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.