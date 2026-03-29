Nepal'de Eski Enerji Bakanı Gözaltına Alındı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in eski Enerji Bakanı Deepak Khadka'nın, para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Nepal'de Eylül 2025'teki şiddetli protestolara ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltı işlemleri sürüyor.

The Kathmandu Post gazetesine göre polis, Khadka'nın para aklama soruşturmasında gözaltına alındığını belirtti.

Polis, Khadka ile eski başbakanlar Sher Bahadur Deuba ve Pushpa Kamal Dahal'ın evlerinde yanmış banknot parçalarına ait görüntülerin ortaya çıktığını, bu bulguların adli laboratuvar incelemeleriyle doğrulandığını bildirdi.

Khadka'ya yönelik gözaltı işlemi, eski Başbakan KP Sharma Oli ve eski İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın, protestolar sırasındaki ölümlerle bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirildi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, 2025'teki protestolarda hayatını kaybeden 27 öğrencinin ailelerine kamuda istihdam olanağı sağlanmasını onayladı.

Buna göre, ölen her öğrenci için bir yakın aile bireyi, kendi bölgelerindeki elektrik idaresi birimlerinde işe alınacak.

Nepal'de protestolar

Eylül 2025'te hükümetin sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemesi sonrası başlayan protestolar, şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kabinedeki birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar, siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.

Dönemin Başbakanı Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 29.03.2026 13:51:41.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.