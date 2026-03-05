Nepal'de Genel Seçimler Başladı

Güney Asya ülkesi Nepal'de, halk, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden 6 ay sonra, genel seçimler için sandık başına gitti.

Genel seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Seçimde, kayıtlı yaklaşık 19 milyon seçmen oy kullanacak.

Böylelikle, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Himalayalar ülkesi Nepal'de halk, Temsilciler Meclisi'nin 275 üyesini belirleyecek.

Ulusal Meclis olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile il meclislerinde seçilen halk temsilcileri tarafından belirleniyor.

Bugün oy verme işleminin başladığı seçimde, seçmenlerin 900 binden fazlasını ilk kez oy kullanacaklar oluşturuyor.

Seçimde öne çıkan adaylardan biri ülkede "Balen" olarak tanınan, eski rap sanatçısı 35 yaşındaki Balendra Shah.

Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile imzalanan ittifak doğrultusunda başbakanlık için yarışacak.

Nepal'deki protestolar

Ülkede geçen yıl 4 Eylül'de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti.

Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte, protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.