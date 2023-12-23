Nepal\'de İndrayani Festivali kutlamaları

Nepal'in Kirtipur kentindeki İndrayani Festivali kutlamalarında tanrılara adayacakları hediyeleri taşıyan geleneksel kıyafetler içindeki kadınlar, 22 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
KİRTİPUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in Kirtipur kentinde her yıl kutlanan İndrayani Festivali'nde insanlar, İndrayani tanrıçası ve Ganeş tanrısı figürlerini şehrin sokaklarında arabalarla taşıyarak kutluyor.
Nepal'in Kirtipur kentindeki İndrayani Festivali'nde geçit törenine katılan geleneksel kıyafetler giyen insanlar, 22 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)Nepal'in Kirtipur kentindeki İndrayani Festivali'nde geçit törenine katılan geleneksel kıyafet giymiş insanlar, 22 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)Nepal'in Kirtipur kentindeki İndrayani Festivali'nde kutlamalara katılan insanlar, 22 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)