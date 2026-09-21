Nepal'de Rasuwa selinde 1451 kişi öldü, Bakan Wagle 10 bin ölüye ulaşabilir dedi - Son Dakika
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Nepal'de Rasuwa selinde 1451 kişi öldü, Bakan Wagle 10 bin ölüye ulaşabilir dedi

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Nepal'de 26 Ağustos'ta Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde can kaybı 1451'e çıktı; 5 bin 745 kişi kayıp, 13 bin 784 kişi kurtarıldı. Maliye Bakanı Swarnim Wagle, nihai ölü sayısının 2015 depremiyle aynı seviyeye, 10 bine ulaşabileceğini söyledi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam kayıp sayısının 5 bin 745 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, selden etkilenen 13 bin 784 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

"Nihai ölü sayısının 10 bine ulaşması bekleniyor"

The Indian Express gazetesinin haberine göre, resmi ziyaret dolayısıyla Yeni Delhi'de bulunan Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, burada sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Wagle, sel felaketindeki nihai ölü sayısının, 2015 depremiyle aynı seviyeye, yani 10 bine ulaşabileceğini söyledi.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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