Nepal'de Sel Felaketi: 165 Ölü, 823 Kayıp
Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde 165 kişi hayatını kaybetti, 823 kişiden haber alınamadı.
KATMANDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde meydana gelen ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 165'e yükseldiği, 823 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi perşembe günü yaptığı açıklamada ölü ve kayıplar arasında güvenlik güçleri, bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğunu belirtti. An itibarıyla 73 yaralının hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.
Kaynak: Xinhua
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