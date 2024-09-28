Nepal'de Sel ve Heyelan: 10 Ölü

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KATMANDU, 28 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de aralıksız devam eden yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Cumartesi günü 10 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden ise haber alınamıyor.

Kavrepalanchowk, Lalitpur ve Dhankuta bölgelerinde meydana gelen can kayıplarının yanı sıra, günlerdir süren yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle evler çöktü ya da yerle bir oldu.

Nepal Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, "Cuma gününden bu yana 175'ten fazla sel ve heyelan vakası rapor edildi ve bunlar can ve mal kaybına yol açtı" dedi.

Karki ayrıca, "Sel ve heyelan nedeniyle en az 400 kişi yerinden oldu. Katmandu dahil ülkenin çoğu bölgesi şiddetli yağışlardan etkilendi" dedi.

Heyelan nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Hidroloji ve Meteoroloji Dairesi, Pazar gününe kadar şiddetli yağış tahmininde bulundu.