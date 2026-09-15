Nepal\'de Teej Festivali\'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti

KATMANDU, 15 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.