Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti - Son Dakika
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Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti

Nepal\'de Teej Festivali\'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti
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Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda Teej Festivali kutlandı. Evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömrü, bekar kadınlar ise ideal eş bulabilmek için dua etti.

KATMANDU, 15 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti - Son Dakika
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