Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti
Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda Teej Festivali kutlandı. Evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömrü, bekar kadınlar ise ideal eş bulabilmek için dua etti.
KATMANDU, 15 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Pashupatinath Tapınağı'nda kutlanan Teej Festivali'nde evli kadınlar eşlerinin sağlığı ve uzun ömürleri, bekar kadınlar ise ideal eşlerle evlenebilmek için dua ediyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Nepal'de Teej Festivali'nde kadınlar eşlerinin sağlığı için dua etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?