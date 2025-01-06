Nepal'de Vahşi Hayvan Saldırıları: 83 Ölü

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KATMANDU, 6 Ocak (Xinhua) -- Nepal'de 2024-2025 mali yılının ilk beş ayında gerçekleşen vahşi hayvan saldırılarında 83 kişi hayatını kaybetti, 599 kişi de yaralandı.

Nepal Polis Teşkilatı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada 2024 yılının temmuz ayı ortalarından aralık ayının ortasına kadar yılan sokması sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiği, 532 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan fil saldırısına uğrayan 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Gergedan saldırılarında ise 4 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

Ülkede kaplan saldırısına uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirilirken, ayı saldırılarında ise 15 kişinin yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nepal Polis Teşkilatı, vahşi hayvan saldırısına uğrayanların kurtarılması için 1.835 personeli görevlendirdi" denildi.