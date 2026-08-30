Nepal\'deki Buzul Çökmesi Sel ve Heyelan Tetikledi

GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma ekipleri, heyelandan etkilenen sınır kapısına ulaşmak ve kayıp kişileri aramak için derhal kapsamlı bir müdahale başlattı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde, cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber alınamayan kişiler arasında 23 ülkeden toplam 261 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirtildi.