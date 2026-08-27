Nepal'deki Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'de dün meydana gelen sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kayması nedeniyle çamurda kalan yerleşimlerdeki çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Gyirong'un bağlı olduğu Şıgatsı ili yönetiminden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 558 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin tarafında kaybolan 260 kişinin yabancı uyruklu olduğunu, Nepal tarafında da kaybolanlar arasında 100'e yakın Çin vatandaşının olduğunu aktardı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bölgedeki arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını yerinde izlemek ve yönlendirmek üzere afet bölgesine gitti.

Nepal'de yaşanan sel felaketinin ardından dün sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong??????? Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.