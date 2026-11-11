Nepal Dışişleri Bakanı sel sonrası inşaya yaklaşık 5 milyar dolar gerektiğini söyledi

VAKKAS DOGANTEKIN/NECVA SEVINC - Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, iklim felaketlerine yönelik fonların ülkesine ulaştırılmasındaki gecikmelerin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" belirtti.

Khanal, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde AA muhabirine konuştu.

Ülkesinin ağustosta yaşadığı sel felaketinin ardından Nepal için geçici bir fon tahsis edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Khanal, fon aktarılması için geçici onay süreçlerinin ise "aylarca gecikebileceğini" dile getirdi.

Tahsis edilen kaynağı "tarihi bir adım" olarak nitelendiren Khanal, kararın felaketten yaklaşık iki ay sonra alındığını ve Nepal'in söz konusu fonu alabilmesi için "daha pek çok prosedürün tamamlanması gerektiğini" belirtti.

İklim felaketlerine yönelik fonların ülkesine ulaştırılmasındaki gecikmelerin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" vurgulayan Khanal, bu durumun, felaketten etkilenen toplulukları yardıma muhtaç halde bekleteceğini ifade etti.

Khanal, "Felaketlerin hemen ardından yeniden inşa çalışmaları yürütmek ve acil yardım sağlamak için kaynaklara ihtiyacımız var." dedi.

Felaketten etkilenen toplulukların "uzun onay süreçlerine mahkum edilmemesi" gerektiğinin altını çizen Khanal, finansal mekanizmaların "felaketlerin hemen ardından yardım sağlayabilecek şekilde oluşturulması" çağrısında bulundu.

"Yeniden inşa için yaklaşık 5 milyar dolar"

Sel felaketinin yol açtığı maddi hasara karşı yeniden inşa çalışmaları için finansmana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Khanal, "(Ağustostaki sel felaketi sonrası) Yeniden inşa için yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacımız var ancak gelecekte yaşanabilecek benzer felaketler için de ilave kaynaklara gereksinim duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Khanal, Nepal ile komşu ülkelerdeki dağlık bölgelerde yaşayan topluluklara yönelik benzer felaket riskinin halen yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Dağlık bölgelerde küresel ısınmayı ve sonuçlarını teknik düzeyli araştırmak için ülkesinin "daha fazla tanınma, teknik yardım ve destek" beklediğini söyleyen Khanal, dağlık bölgelerdeki bu toplulukları gelecekteki afetlere hazırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, ekimdeki açıklamasında, 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Nepal'in toparlanması için 4,8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar sadece 24,5 milyon dolar toplandığını bildirmişti.