Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda çığda 4 kişi öldü, 12 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda çığda 4 kişi öldü, 12 kayıp için arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de düşen çığda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, kayıp 12 kişi aranıyor. Ülkede 24 Eylül'den beri süren şiddetli yağışlarda en az 21 kişi öldü, 1500 kişi evlerinden ayrıldı.

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığı ve kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ve böylece ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, 27 Eylül'de yoğun sağanak ve karın ardından ülkenin Çin sınırında yer alan, 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü açıklamıştı.

Kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğunu açıklayan yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirmişti.

Nepal'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Nepal'de 24 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin batı ve güney-orta kesimlerinde sel ve heyelanlara yol açtı.

En az 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, 179 evin tamamen, 26 evin ise kısmen hasar gördüğünü ve en az 1500 kişinin evlerinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrıca, hayvanların telef olduğu, ulaşımda kesintilerin meydana geldiği ve devlet dairelerinin hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Toros DağlarıDoğal AfetlerUluslararasıGüncelEylülNepalDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:59:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda çığda 4 kişi öldü, 12 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei