Hatay'ın Antakya ilçesinde nergislerle renklenen tarla fotoğraf tutkunlarını ağırladı.
Havaların ısınmasıyla Karlısu Mahallesi'ndeki Necati Sefa'ya ait tarladaki nergisler çiçek açtı.
Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip nergisleri inceledi.
Ziyaretçiler, çiçeklerin arasında dinlenip fotoğraf çektirdi.
Tarlayı gezenlerden Nilgin Öztürk, AA muhabirine, nergislerin yanında oturup huzur bulduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Nergis Tarlası Fotoğraf Tutkunlarını Ağırladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?