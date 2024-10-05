Nerik Pınarı Kazılarda Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nerik Pınarı Kazılarda Keşfedildi

Vezirköprü'deki Nerik Pınarı, kazılarla ortaya çıkarılmaya devam ediyor, hala kaynamakta.

05.10.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Hitit şehri Nerik'i ortaya çıkarmak için Oymaağaç Höyüğü'nde devam eden kazılarda bulunan tünelin içindeki "Nerik Pınarı" kaynamaya devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplam Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılından bu yana araştırma ve kazı çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Oymaağaç Höyüğü'ndeki önemli bölümlerden birinin basamaklarla inilen tünel ve içindeki pınar olduğunu belirten Yılmaz, "Oymaağaç Höyüğü'nde, sonunda Nerik Pınarı olarak adlandırılan suyun bulunduğu tünele 55 basamakla iniliyor. Yüzeyden 8 metre derinlikte, 22 metre uzunluğundaki tünelde 2009 yılında başlayan kazılar 2019'da tamamlandı." dedi.

"Hava tanrısının çok sevdiği pınar olarak literatürde yer almış"

Alanın Hitit dünyasında özel bir yapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Basamaklı tünel, sonu suya ulaşan bir tünel olması açısından önemli. Hava tanrısı ile ilişkilendirilen mitoslar içerisinde yer alması bu tüneli önemli kılıyor. Hava tanrısının çok sevdiği pınar olarak literatürde yer almış. Bugün hala kaynayan bir su. Oradaki çeşmenin arka planındaki yapı belki bozuldu. Şu an çeşmeden gürül gürül bir su akmasa bile su bulunduğu yerde oldukça yüksek seviyelere kaynayarak kendi seviyesinde kalabiliyor. Temiz berrak bir su. Hem mimarisi hem de görüntüsüyle ilgi çekici. Hikayesiyle kendine çeken bir pınar. Pınarda bu yıl da çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarda, ışıklandırma, basit bir geçici koruma çatı yaptık. "

Yılmaz, Nerik Pınarı'nın iki türlü değerlendirildiğini düşündüklerini belirterek, "Burasının Nerik'te yaşayanların tehlike anında özellikle suya ulaşmak için bir geçiş alanı olduğunu söyleyebiliriz. Ama ikinci bir düşünceyle buranın kutsal ve belli dönemlerde törenlerin yapıldığı bir pınar olduğu daha yüksek olasılıktır. Kent, kutsal kent olması hasebiyle önemli. Başkentten bizzat kralın katıldığı bir bayram da burada kutlanıyordu. Bu anlamda da Nerik, Hitit inanç sistemi içerisinde önemli bir yere sahip." diye konuştu.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Nerik Pınarı'nın birçok efsaneye konu olduğunu söyledi.

Tünelde kutsal törenler yapıldığını dile getiren Almaz, şunları kaydetti:

"Burada insanlar kutsal günlerinde inançları doğrultusunda tanrılara birtakım etkinliklerle tapınırlarken buradan su alıyorlar, burada kurbanlar kesiliyor. Yukarıda tapınak bölgelerinde sunular yapılıyor. Meşhur efsanelere giren Nerik Pınarı bu. Nerik Pınarı hala kaynamaya devam ediyor. Hala gözeden su yükseliyor. Zaman zaman su, bulunduğumuz yerin üzerine çıkıyor. Ama bu mevsimde biraz daha düşüyor. Su içilebilir bir su. Son derece temiz ve güzel bir su."

Almaz, suyun bulunduğu tünelde ışıklandırma, merdiven ve güçlendirme gibi çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Vezirköprü, Kültür, samsun, Güncel, Pınar, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nerik Pınarı Kazılarda Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Nerik Pınarı Kazılarda Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement