Neşat Demircan: Rölyef ile Toplumsal Sorunları Anlatıyor - Son Dakika
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Neşat Demircan: Rölyef ile Toplumsal Sorunları Anlatıyor

Neşat Demircan: Rölyef ile Toplumsal Sorunları Anlatıyor
13.07.2026 10:16
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Emekli öğretmen Neşat Demircan, savaş, kadın ve teknoloji bağımlılığı gibi konuları eserlerinde işliyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Neşat Demircan, yaptığı resim ve rölyef çalışmalarında toplumsal konuları ele alıyor. Demircan, eserlerinde savaş, kadın, çocuk ve teknoloji bağımlılığı gibi güncel sorunlara dikkat çekiyor.

Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 26 yıl resim öğretmenliği yapan Oltulu Neşat Demircan, 1998 yılında emekli oldu. Öğretmenlik yaparken başladığı rölyef sanatını devam ettirdi. Bir taraftan resim yapan Demircan, bir taraftan da rölyef sanatıyla toplumsal konuları işledi. 70'e yakın eser üreten Demircan'ın ilk eseri, Kurtuluş Savaşını anlatan rölyef oldu. Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Savaşı, dünyada Atatürk, 15'liler, komutanlar ve kahramanlar, savaşta kadınların fedakarlığı, savaşta açlık ve yoksulluk, Aşık Veysel, türküler gibi tarihi, kültürel konuları rölyeflerine işleyen Demircan, kadına yönelik şiddet ve telefon bağımlılığı gibi sorunlara da yer verdi.

'RÖLYEFİN İFADE GÜCÜ ÇOK FAZLA'

Rölyefin yanı sıra Oltu'da yaşayan 100 akademisyen, yazar, çizer ve vatandaşın resmini kara kalem tekniğiyle yapan Demircan, eserlerinde toplumsal ve sosyal içerikli konulara yer verdiğini söyledi. Rölyefin ifade gücünün çok fazla olduğunu belirten Neşat Demircan, "Anlatım ve ifade gücü daha farklı olduğu için izleyiciyle daha çabuk konuyu anlatabiliyorsunuz. Yağlıboya çalışmasında çok fazla figür çalışmazsınız. Ama benim rölyeflerimde 70-80 figür var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Neşat Demircan: Rölyef ile Toplumsal Sorunları Anlatıyor - Son Dakika

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