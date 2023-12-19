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Nesli koruma altındaki yaban tekeleri görüntülendi - Son Dakika
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Nesli koruma altındaki yaban tekeleri görüntülendi

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban tekeleri, çiftleşmek için vadilere inerken görüntülendi. Yetkililer, çiftleşme döneminde yaban keçilerine rahatsızlık verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Nesli koruma altındaki yaban tekeleri görüntülendi
19.12.2023 - 09:36,
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Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan ve çiftleşmek için zirvelerden vadilere doğru inen yaban tekeleri ihtişamıyla görenleri mest etti.

Nesilleri tehlikede olduğu için koruma altında bulunan yaban tekeleri, çiftleşmek için zirvelerden Pülümür ve Munzur Vadisi'nin alt kısımlarına inmeye başladı. Tekeler, çiftleşmenin ardından yeniden zirvelere doğru giderken, yetkililer koruma altında bulunan yaban keçilerinin çiftleşme döneminde rahatsız edilmemeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Aralık ve ocak ayı boyunca dişilerin bulunduğu alanlara inen tekelerin renkleri dişilere göre daha açık olurken, cüsseleri ve çene altında bulunan sakallarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
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Tunceli, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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