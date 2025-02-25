Nesli Nisa'nın Jandarma Doğum Günü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, jandarma 10 yaşına giren serebral palsi hastası Nesli Nisa Tor'a doğum günü kutlaması yaptı.
Tarsus Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında jandarma olma hayali kuran ve rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Nesli Nisa Tor'un doğum günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu ve Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler'in katılımıyla doğum günü pastasını kesen Nesli, jandarma araçlarına da bindirildi.
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