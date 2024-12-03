Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, nesli tehdit altında bulunan, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.
Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'na çıkan Mehmet Veriralmaz, dolaşırken nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderle karşılaştı.
Veriralmaz, semenderi doğal yaşam alanında cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Bulundu - Son Dakika
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