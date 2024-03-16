Nesli tehlike altında olan dağ keçileri, sürü halinde tarihi mahallede görüntülendi

Meral Akşener: Her bir siyasi parti kendi projeleriyle yarışmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, 'Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede.' dedi. Akşener, Uşak programı kapsamında Kemalöz Semt Pazarı ile Dikilitaş Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür için vatandaşlardan destek istedi.