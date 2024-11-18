Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti

Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlikedeki puhu kuşu, tedaviye rağmen öldü. Mahalle sakinleri bu üzücü duruma tepki gösterdi.

18.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlikedeki puhu kuşu tedaviye rağmen öldü. Mahalle sakinleri buldukları kuşunun ölümünün üzüntüsünü yaşadı.

Kale Mahallesi sakinleri yol kenarında bitkin halde bulduğu puhu kuşunu muhtar Ahmet Şahan'a teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kuşu Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde tedaviye götürdü. Tetkiklerde yaraya rastlanmayan puhu kuşu ilk gün tavuk etiyle beslendi. Nesli tehlikedeki puhu kuşu tedavisinin ikinci gününde öldü. Puhunun ölümü şeflik görevlileri ve mahalle sakinlerini üzdü. Mahalle Muhtarı Ahmet Şahan, puhu kuşunun sağlığına kavuşup yeniden özgürce kanat çırpmasını beklerken, ölümüne üzüldüklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Eğirdir, Isparta, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.