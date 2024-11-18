Nesli Tehlikedeki Puhu Kuşu Tedaviye Alındı, Ancak Hayatını Kaybetti

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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlikedeki puhu kuşu tedaviye rağmen öldü. Mahalle sakinleri buldukları kuşunun ölümünün üzüntüsünü yaşadı.

Kale Mahallesi sakinleri yol kenarında bitkin halde bulduğu puhu kuşunu muhtar Ahmet Şahan'a teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kuşu Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde tedaviye götürdü. Tetkiklerde yaraya rastlanmayan puhu kuşu ilk gün tavuk etiyle beslendi. Nesli tehlikedeki puhu kuşu tedavisinin ikinci gününde öldü. Puhunun ölümü şeflik görevlileri ve mahalle sakinlerini üzdü. Mahalle Muhtarı Ahmet Şahan, puhu kuşunun sağlığına kavuşup yeniden özgürce kanat çırpmasını beklerken, ölümüne üzüldüklerini söyledi.