Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Su Samuru Bolu'da Görüntülendi

Nesli tükenme tehdidine yakın olan su samuru Bolu'da görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Göksu Tabiat Parkı'nda ailesiyle vakit geçiren 14 yaşındaki fotoğraf tutkunu Osman Yekta Bilgili, nesli tehlike altında bulunan su samurunu görüntüledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru Bolu'nun Aladağlar bölgesinde yer alan Göksu Tabiat Parkı'nda görüldü. Tabiat Parkı'nda kamp yapan 14 yaşındaki Osman Yekta Bilgili, su samurunun göl üzerinde yüzdüğünü fark etti. Fotoğraf makinesi ile o anları kaydeden Bilgili, sık sık kamp yaptığını su samurunu görünce kayıt almak için heyecanlandığını belirtti.

Kısa süreliğine su yüzeyine çıkan su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.