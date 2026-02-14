ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, avlanırken görüntülendi.
İlçeye bağlı Lalagül köyüne inen vaşak, sokakları gezerken gördüğü bir kediyi yakalamak için hamle yaptı. Vaşağı önceden gören kedi hızla uzaklaştı. Vaşağın kediyi kovaladığı anlar, köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kedinin kaçmasının ardından vaşağın bir süre daha sokaklarda dolaştığı görüldü.
Laleli köyü sakinleri, vaşağın köyde çok sayıda kediyi öldürdüğünü söyledi.
Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,
Son Dakika › Güncel › Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Köyde Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?