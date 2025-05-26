Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kızılin köyü yakınlarında gezintiye çıkan vatandaşlar, çizgili sırtlanla karşılaştı.
O anları cep telefonlarıyla kayda alan grubun, çekim sırasında sırtlana seslenmesi de dikkati çekti.
Çevrede dolaşan sırtlan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Görüntülendi - Son Dakika
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