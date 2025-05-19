Nesli tükenmekte olan vaşak Bolu'da görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde, nesli tehdit altındaki vaşak ormanlık alanda gezinirken görüntülendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi. Ormanlık alanda dolaşan vaşak, araçla seyir halinde olan görevliler tarafından fark edildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vaşağın sakince yürüdüğü görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yetkililer vaşak ailesinin izlenmeye devam edileceği ve muhtemel tehditlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.