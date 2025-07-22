Nesli Tükenmiş Orkide Yeniden Keşfedildi

XİNPİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Xinping ilçesinde bulunan bir Eulophia monantha bitkisi, 11 Temmuz 2025.

Çin'e özgü ve nesli tükendiği ilan edilen bir orkide türü, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde doğada yeniden keşfedildi. Çinli bilim insanları bu gelişmeyi biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

Yunnan Ormancılık ve Çayır Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılar, Xinping ilçesinde yaptıkları arazi çalışmasında yaklaşık 50 adetten oluşan Eulophia monantha popülasyonu tespit etti. İlk kayıtların üzerinden 112 yıl geçmesinin ardından gerçekleşen bu keşif, türün doğrulanmış olarak ilk kez yeniden görülmesi anlamına geliyor. (Fotoğraf: Jiang Hong/Xinhua)