Neslihan Tekin, Zorluklara Rağmen Hayata Yeniden Tutundu - Son Dakika
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Neslihan Tekin, Zorluklara Rağmen Hayata Yeniden Tutundu

Ataşehir Belediyesi'nin 'Bizim Hikayemiz' programına katılan Neslihan Tekin, annesini kaybettikten sonra yeniden iş hayatına atılma sürecini anlattı. Estetisyenlik geçmişiyle protez tırnak eğitimi alarak kariyerine yön veren Tekin, hayatın zorluklarına karşı mücadele etmenin önemini vurguladı.

31.10.2024 10:37  Güncelleme: 12:07
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Bizim Hikayemiz" programının bu haftaki konuğu, her anne gibi bir yandan sorumluluklarla, bir yandan da hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışırken yaptığı kariyer hamlesi ile yaşamının yönünü değiştiren Neslihan Tekin oldu. Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına katılıp aldığı eğitimle iş hayatını şekillendiren Tekin, yaşadığı süreci "Bizim Hikayemiz" programında anlattı.

Hayatın getirdiği her türlü zorluğa rağmen, yeniden güçlü bir başlangıç yapan 42 yaşındaki Neslihan Tekin, bir kız çocuğu annesi. Anne olduktan sonra iş hayatına ara veren Tekin, "Etrafınızda hiç kimsenin olmayışı, çocuğunuza bakacak, yardım edecek insanların olmayışı çok zor. Öncelikli olarak çocuğunuzu büyütmeyi amaçlıyorsunuz ve iş hayatına mecburen ara vermek zorunda kalıyorsunuz" diyerek yaşadığı zorlu dönemi anlattı. Uzun yıllar güzellik merkezlerinde estetisyen olarak çalıştıktan sonra farklı nedenlerden dolayı meslek hayatına ara vermek zorunda kalan Tekin, çevresindeki dostları ve komşularının desteğiyle yeniden iş hayatına atılmaya karar verdi. Eski mesleğinde, kendine yeniden bir kariyer planı çizen Tekin, estetisyenlik ve güzellik merkezi geçmişi olduğu için protez tırnak alanına yöneldi. 2023 yılında Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Kayışdağı Lions Ataevi'nde protez tırnak eğitimi alan Tekin, eğitim sürecindeyken, hayatın acı bir sürpriziyle karşılaştı ve annesini kaybetti.

"Ben Annemin Kızıyım, Güçlü Olmalıydım"

Annesini kaybettikten sonra, her şeyden vazgeçmek istediğini ifade eden Neslihan Tekin, o zamanki yaşadığı duygusal yoğunluğu ve üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Annemi kaybedince bir vazgeçiş oldu. Yapamayacağımı, hiçbir şeyin olmayacağını ve sanki hayatın durduğunu hissettim. Ama sonuçta ben annemin kızıydım, güçlü olmalıydım ve kendi kendime 'yapabilirsin' diyerek, ayaklandım."

Acı kaybına rağmen hayata yeniden tutunan Tekin, Kayışdağı Lions Ataevi'nde tırnak bakım ve tasarımıyla ilgili eğitimini başarıyla tamamladı. Ardından, bir arkadaşının spor salonundaki odasını kullanma teklifi üzerine, birlikte çalışmaya karar verdi.

"Çok güzel arkadaşlarım var benim, onların desteği sayesinde yeniden başarıya ulaştım" diyen Tekin, tüm zorluklarınardından sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Her Kadın, Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmalı"

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarının önemine vurgu yapan Tekin, "Ben bütün kadınların bir meslek edinmesi taraftarıyım. Hiçbir şey için geç değil, hayata karşı dimdik ayakta durmak için umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Tekin, Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına katılmanın kendisine çok şey kattığını belirterek, teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ANKA

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