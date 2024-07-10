Neslim Güngen Operasyonunda Gözaltına Alınanların Sayısı 61'e Çıktı - Son Dakika
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Neslim Güngen Operasyonunda Gözaltına Alınanların Sayısı 61'e Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Kuyu-8' operasyonlarında, sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Ayrıca, el konulan lüks araçlar ve yasa dışı ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergileniyor.

10.07.2024 14:41
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Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 61'e çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde dün sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 61'e yükseldi.

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi. Bahsi geçen müfettişin Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide, Otomobillerin yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı belirlenen epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünler de yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 ilde 134 adrese düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Neslim Güngen, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neslim Güngen Operasyonunda Gözaltına Alınanların Sayısı 61'e Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Neslim Güngen Operasyonunda Gözaltına Alınanların Sayısı 61'e Çıktı - Son Dakika
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