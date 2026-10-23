Netanyahu, 2 Filistinlinin öldürüldüğü El-Halil'de giriş çıkışları kapattırdı - Son Dakika
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Netanyahu, 2 Filistinlinin öldürüldüğü El-Halil'de giriş çıkışları kapattırdı

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Netanyahu, El-Halil'deki silahlı çatışmanın ardından kentin giriş ve çıkışlarının kapatılması ve Batı Şeria genelinde abluka hazırlıkları için talimat verdi. İsrail ordusu aynı kentte 2 Filistinliyi öldürmüş, kentin ve çevre köylerin giriş çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından El-Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Merkez Bölge Komutanı ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Netanyahu, toplantıda ordu ve güvenlik güçlerinden El-Halil'in derhal giriş ve çıkışlara kapatılmasını, Batı Şeria genelinde abluka hazırlıklarına başlanmasını ve bölge kaynaklı saldırıların önlenmesi amacıyla ek güvenlik önlemlerinin alınmasını istediğini vurguladı.

Bölgede Filistinlilere yönelik geniş çaplı baskınlar ile gözaltılar gerçekleştirildiğini kaydeden Netanyahu, Hamas'a yönelik tehditlerde bulundu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş-çıkışlarını kapatmıştı.

Kaynak: AA
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