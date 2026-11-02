Netanyahu, 27 Ekim sonrası Ortak Liste ve Raam hariç hükümet kurmaya çağırdı - Son Dakika
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Netanyahu, 27 Ekim sonrası Ortak Liste ve Raam hariç hükümet kurmaya çağırdı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim seçimlerinin ardından kendi başbakanlığında geniş tabanlı birlik hükümeti için partilere çağrı yaptı. Netanyahu, Ortak Liste ve Raam dışındaki muhalefetle diyaloga açık olduğunu belirtirken iktidar bloğu 53, muhalefet 48 sandalyede kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim genel seçimlerinin ardından birlikte hareket etmek isteyen her partiyle kendi başbakanlığında geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurma çağrısı yaptı.

Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi haricindeki muhalefet bloğuyla diyalog kurmaya açık olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler dışındaki mevcut koalisyon hükümeti mensupları ve Siyonist muhalefet bloğunda kendileriyle hareket etmek isteyen her partiyle geniş tabanlı bir hükümet kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

İsrail kamuoyunun "Raam Partisi ve Ortak Liste'ye bağımlı bir hükümet istemediğini" iddia eden Netanyahu, "İlk günden itibaren geniş tabanlı bir hükümet kurmak için ellerini uzattıklarını" savundu.

Netanyahu ayrıca seçmenlerin en güçlü parti olarak Likud'u, bir sonraki hükümete liderlik etmesi için de kendisini seçtiğini iddia etti.

Başbakan Netanyahu'nun ABD yönetimine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olmaksızın muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiği iddiası basına yansımıştı.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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