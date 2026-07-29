Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Netanyahu'nun Washington ziyaretinde konakladığı Blair House'da yapıldı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de hazır bulunduğu toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gittiği Washington'da dün Başkan Donald Trump ile de görüşmüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Trump'la İran konusunda tam mutabakat içinde olduklarını" ileri sürmüştü.