Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'da ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Netanyahu'nun Washington ziyaretinde konakladığı Blair House'da yapıldı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de hazır bulunduğu toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için gittiği Washington'da dün Başkan Donald Trump ile de görüşmüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Trump'la İran konusunda tam mutabakat içinde olduklarını" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Washington, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:10:03. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.