Netanyahu: Ateşkes Teklifi Gelmedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın sunduğu "dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkesin sağlanması"na yönelik teklifin kendilerine sunulmadığını, sunulsaydı kabul edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Likud Partisinin grup toplantısında, " Gazze'deki dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkes sağlanacağı" yönündeki teklifin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Netanyahu, eğer böyle bir teklif yapılsaydı, bunu hemen kabul edeceğini dile getirdi.

Açıklamada, Mısır'ın teklifinde yer alan iki günlük geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüştürülmesi için 10 gün boyunca müzakere yapılmasına ilişkin yorum yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Ekim'de, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.