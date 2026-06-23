Netanyahu: Bağımsız Silah Üretimi Gerekiyor - Son Dakika
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Netanyahu: Bağımsız Silah Üretimi Gerekiyor

23.06.2026 14:00
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye bağımlılığı sona erdirmek için kendi silah üretim ağı kurmalıyız dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran mutabakatı sonrasında Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından, silahlanmadan ABD'ye bağımlılıktan kurtulup kendi silah üretim ağlarını kurmaları gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gush Etzion'da kurs gören yedek subaylarla bir araya geldiğini bildirdi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran'a saldırılara değinerek henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü.

Silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtularak bağımsız hale gelmeleri gerektiğini savunan Netanyahu, "Kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Kendi silahlarımızı üretmeliyiz." diye konuştu.

Netanyahu, gelecekte nerede olacaklarının silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti.

İran-ABD arasında İsviçre görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Bağımsız Silah Üretimi Gerekiyor - Son Dakika

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