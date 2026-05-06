Netanyahu, Beyrut'a Saldırı Emrini Verdi
Netanyahu, Beyrut'a Saldırı Emrini Verdi

Netanyahu, Beyrut'a Saldırı Emrini Verdi
06.05.2026 21:14
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah komutanına yönelik Beyrut'ta saldırı emri verdi.

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırının emrini verdiğini ve hedefin Radwan Gücü Komutanı olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Güvenlik Bakanı İsrail Katz ile birlikte, terör örgütü Hizbullah'ta Radwan Gücü Komutanı'nı ortadan kaldırmak amacıyla şu anda Beyrut'u vurma emri verdim."

Radwan teröristleri, İsrailli yerleşimlere ateş açmaktan ve IDF askerlerine zarar vermekten sorumlu. Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yok - İsrail'in uzun kolu her düşmanı ve katili yakalayacak.

Kuzey sakinlerine güvenlik getireceğimizi vaat ettik - öyle yapıyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

