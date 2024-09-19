Netanyahu'dan Esir Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
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Netanyahu'dan Esir Anlaşması Açıklaması

Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını engellediği iddialarını reddetti.

19.09.2024 00:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı engellediğine ilişkin haberin doğru olmadığını iddia etti.

Netanyahu'nun ofisinden, Kanal 12 televizyonunun, başbakanın Hamas ile olası esir takası anlaşmasını sabote ettiğine ilişkin haberine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun, esirlerin serbest bırakılması için ABD'nin tüm tekliflerini kabul ettiği ve Hamas'ın ise reddettiği, medyada yer alan iddiaların ise gerçek dışı olduğu" öne sürüldü.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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