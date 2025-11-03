Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi - Son Dakika
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi
03.11.2025 13:32
İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tasarıyı desteklediği açıklanırken, bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclis'teki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail yerel basınında çıkan habere göre Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü.

TASARIYA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Komitede konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, önceki görüşmede Gazze'deki sağ İsrailli esirlere zarar verebileceği gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı olduğunu söyledi. Hirsch, tüm sağ İsrailli esirlerin serbest bırakılması sebebiyle artık tasarıya destek verdiğini belirtti.

"NETANYAHU İDAM CEZASINI İÇEREN TASARIYI DESTEKLİYOR"

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren yasa tasarısını desteklediğini kaydetti. Öte yandan Komite, Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

BEN-GVIR NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu yasa tasarısının Komitede kabul edilmesine verdiği destekten dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti. Ben-Gvir, mahkemelerin takdir yetkisinin olmaması ve İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için idam cezası verilmesi gerektiğini savundu.

3 AYRI OYLAMADA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

Bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜREN İSRAİLLİLER MUAF TUTULACAK

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234:
    bu ben gvir varya tam bi o .ç 4 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kendısınden baslasın 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Asmak isterse asar kim engel olacak, Çapsız, Kudretsiz, Fakir. Cahil islam ülkeleri mi. Adam kendini yaradan gibi görüyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi - Son Dakika
