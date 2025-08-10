Netanyahu'dan Gazze İşgali Açıklaması

Gazze kentini işgal kararı alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni Hamas'ın ya da Filistin yönetiminin kontrol etmesine izin vermeyeceklerini iddia etti.

Netanyahu, Gazze kentini işgal kararı almalarının ardından ilk kez yabancı gazetecilerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bulunduğu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze kentine ve kentteki mülteci kamplarına kara saldırısı ve işgal talimatı verdiğini söyledi.

İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle birden çok kez yerinden edilen Filistinlileri yine sürgün edeceklerini de kaydeden Netanyahu, Gazze kentini işgal kararını Hamas'ı "ortadan kaldırmak" için aldıklarını öne sürdü.

Gazze kentini işgal kararına rağmen Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgali düşünmediklerini iddia eden Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze kentini işgal kararının 22 aydır düzenledikleri şiddetli saldırıları "hızla bitirmenin en iyi yolu" olduğunu ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ni Hamas'ın ya da Filistin yönetiminin yönetmesine izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, bölgede "sivil yönetim" kurulmasını hedeflediklerini iddia etti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmayı, İsrail ile Gazze Şeridi sınırında ordu kontrolünde "güvenli bölge" oluşturmayı, Hamas ve Filistin yönetimi olmaksızın bölgede sivil yönetim kurmayı hedeflediklerini ileri sürdü.

Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde on binlerce insanı öldürdükleri saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini halihazırda işgal altında tuttuklarını belirtti.

Netanyahu ayrıca, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Gazze kentinin işgal planının ardından silah ihracatını askıya alma kararını "baskı altında" aldığını öne sürerek söz konusu karardan dönmesini umduğunu söyledi.