Netanyahu'dan Golan Tepeleri Açıklaması

21.09.2025 20:59
Netanyahu, Suriye ile güvenlik görüşmeleri yapıldığını ancak Golan Tepeleri'nden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile bir güvenlik anlaşması üzerine görüştüklerini belirterek Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetinin olmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİLME NİYETİMİZ YOK"

İşgal altındaki Suriye toprakları Golan Tepeleri'nden çekilme niyetinin olmadığını vurgulayan Netanyahu, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz." dedi.

Netanyahu, Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliklerinden endişeli olduklarını iddia ederek bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri Suriye ile güvenlik anlaşması için yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti. İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

