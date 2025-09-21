Netanyahu\'dan Golan Tepeleri Açıklaması

Netanyahu, Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliklerinden endişeli olduklarını iddia ederek bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri Suriye ile güvenlik anlaşması için yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti. İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ileri sürülmüştü.