Netanyahu'dan Hamas'a Şartlı Mesaj

Güncel

(ANKARA) - Gazze'de ateşkesin birinci aşamasının sona ermesinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,Hamas'ın kalıcı ateşkese yönelik önerisinin şartlarının "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi. Netanyahu Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması halinde savaşın devam edebileceği mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı ateşkes önerilerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirtti. Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Netanyahu, "Eğer Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse, daha fazla adım atacağız... İsrail, Amerika ve Başkan (Donald) Trump'ın bizim yanımızda olduğunu biliyor" dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'tan gelen, ateşkesin ilk aşamasının 50 gün daha uzatma planının İsrail tarafından kabul edildiğini doğruladı. İsrail, Witkoff'un önerisi üzerine, Ramazan ayı ve Yahudi Hac zamanı olan Pesah dönemi boyunca Gazze'de geçici ateşkese karar verdiklerini açıklamıştı. Netanyahu, "Yine, İsrail bu planı kabul etti. Ben bu planı kabul ettim. Ama şimdiye kadar Hamas bunu reddetti" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'nin önceki başkanı döneminde İsrail'e gönderilmesi durdurulan askeri mühimmatları gönderen ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu bunun İsrail'e " İran'ın terör eksenine karşı işi bitirmek için gerekli araçları sağladığını" söyledi.

Netanyahu, Gazze'de Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasının ikinci aşamasına geçmyi reddederken, birinci aşamanın sonlanmasının ardından Gazze'ye insanı yardımların geçişini durdurdu. Aynı zamanda, Hamas'a Gazze'de açlığı bir araç olarak kullandıklarını "Bir şeyi netleştirmek istiyorum: Ücretsiz yemek olmayacak" ifadeleriyle kabul ettti.

Gazze'de hala İsrailli 59 esirin tutulduğu ve bunların en az 20'sinin sağ olduğunu tahmin ediliyor. Rehinelerin, İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılacağı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılmaları bekleniyor. İkinci aşama kapsamında Gazze'den tamamen çekilmesi öngörülen İsrail birinci aşamanın uzatılması konusunda ısrarcı. Hamas ise, bu koşullar altında ilerlemeyi reddetti ve İsrail'in ateşkese dair şartlara uymasını ve ikinci aşamaya ilişkin hemen müzakerelere başlanmasını talep etti.