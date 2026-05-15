Netanyahu'dan Haredi Partilere Erken Seçim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Haredi Partilere Erken Seçim Uyarısı

15.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Haredi partilere erken seçimlerin koalisyonu tehlikeye atabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri, erken seçimlerin koalisyonun iktidarı kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun, Netanyahu'ya yakın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakan, liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun, kabul edilmesi halinde ülkeyi erken seçime götürebilecek İsrail Meclisinin feshedilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmasının ardından, Haredi partilerin liderlerine uyarıda bulundu.

Netanyahu, Haredi partilerin liderlerine, "İsrail'in henüz İran savaşında arzu edilen başarıyı elde edemediğini ve bu süreçte seçim kampanyasına zaman ayıramayacağını" iletti.

Başbakan ayrıca, erken seçimlerin mevcut koalisyonun iktidarı kaybetmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun bu uyarısı, erken seçime gidilmesi halinde iktidarı kaybetmekten endişe ettiği şeklinde yorumlandı.

İsrail Meclisinin feshedilmesi için yasa tasarısı

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon, geçmesi halinde ülkeyi 5 ay içinde erken seçime götürecek İsrail Meclisinin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

The Times of Israel gazetesinin 13 Mayıs'taki haberinde, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclisten geçmesi halinde 3 aydan kısa olmamak kaydıyla 5 ay içerisinde erken seçimlere gidileceği belirtilmişti.

Meclisin feshedilmesine ilişkin tasarı için ön oylamanın en erken 18 Mayıs'ta yapılabileceğine işaret edilen haberde, muhalefetin de desteğiyle tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulanmıştı.

İsrail basınında, sunulan tasarı "koalisyon hükümetinin seçimlerin zamanlamasını kontrol etme çabası" olarak değerlendirilmişti.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi 12 Mayıs'ta Meclis'in feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Haredi Partilere Erken Seçim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:22:47. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Haredi Partilere Erken Seçim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.