Netanyahu'dan Hizbullah Operasyonu Açıklaması

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(ANKARA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayında Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan yüzlerce çağrı cihazının patlatılması operasyonun arkasında İsrail'in olduğunu ilk kez kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazı ve telsiz saldırılarından yaklaşık iki ay sonra operasyonu İsrail'in gerçekleştirdiğini kabul etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu kabinesine yaptığı açıklamada, "Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ortadan kaldırılması, güvenlik kurumlarındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin öldüğünü, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Lübnan kara operasyonlarının genişletilmesini onayladı

İsrail devlet medyasına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi güney Lübnan'daki kara operasyonunun genişletilmesini onayladı.İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail güvenlik kurumları ve IDF'nin geçen hafta Lübnan'da kara harekatının sona erdiğini duyurmayı düşündüğünü, ancak Halevi'nin IDF'nin Kuzey Komutanlığı için yeni planları ve binlerce daimi ve yedek askeri kapsayabilecek genişletilmiş manevraları onayladığını belirtildi.