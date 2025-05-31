Netanyahu'dan İran'a Müdahale Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun (UAEA) Tahran'ın nükleer programına ilişkin raporunu yayımlamasının ardından tehdit ettiği İran'a karşı uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığını öne sürerek uluslararası toplumun İran'a müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, UAEA raporunun "İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığı" yönündeki iddialarını desteklediğini iddia etti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki temel taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığının raporla açığa çıktığını savunan Netanyahu, "Uluslararası toplum, İran'ı durdurmak için hemen harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

UAEA'nin sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine ve yapılan çalışmalara yönelik doğrulama faaliyetleri yürütmesine olanak sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması'nı Orta Doğu'da kabul etmeyen tek ülke olan İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) taraf değil.

UAEA'nın İran raporu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükselttiğini bildirdi.

UAEA'nın her 3 ayda bir yayımladığı raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke." ifadesini kullandı.

Grossi, bir kez daha Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." dedi.???????