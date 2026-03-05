Netanyahu\'dan İran\'a Saldırılarını Sürdürme Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'nü ziyaret eden Başbakan Netanyahu, İran'a düzenledikleri saldırıların "tarihi nitelikte" olduğunu ileri sürdü.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirten Netanyahu, "Bu başarılar önemli ancak yapılacak daha çok iş var." dedi.

Başbakan Netanyahu, askeri hava üssünü ziyaretinde İran'a saldırılar düzenleyen İsrailli ve ABD'li pilotlarla da görüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.