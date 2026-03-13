Netanyahu'dan İran'a Sert Mesaj

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yeni açıklamasında ABD ile kurdukları ittifakı "Büyük dostumuz, kişisel dostum Başkan Trump ile eşi benzeri görülmemiş bir ittifak" sözleriyle övdü. Netanyahu ABD Başkanı Trump'ın kendisine "Aramızdaki ilişki, bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başbakanı arasındaki geçmiş tüm ilişkilerden yüz kat daha güçlü" dediğini belirtti. İsrail Başbakanı ayrıca "Bu günlerde ekibimle birlikte bölgede yeni ittifaklar kuruyoruz. Birkaç hafta önce hayal gibi görünen ittifaklar" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail kamuoyuna hitaben yaptığı İbranice konuşmada "Hemen harekete geçmeseydik, birkaç ay içinde İran'ın bu ölüm endüstrisi dokunulmaz hale gelecekti" iddiasında bulundu. İsrail Başbakanı İran'a yönelik saldırıların amacının "İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek, İran'ın İsrail'i, ABD'yi ve dünyayı tehdit edecek balistik füzeler geliştirmesini önlemek" olduğunu ileri sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Tahran ve Washington arasındaki arabuluculu nükleer müzakerelerin olumlu seyrettiğinin belirtildiği bir dönemde başlamıştı.

Netanyahu, konumu açıklanmayan bir yerde önceden kaydedilmiş video mesajında, İran'la süren savaşın bölgedeki güç dengelerini değiştirmeyi amaçladığını söyledi. "Bu günlerde ekibimle birlikte bölgede yeni ittifaklar kuruyoruz. Birkaç hafta önce hayal gibi görünen ittifaklar" dedi. Netanyahu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başarılarımız Orta Doğu'daki güç dengesini değiştiriyor"

"Tarihi günlerden geçiyoruz. İsrail'in tarihinde yazılacak günler bunlar. 'Aslanın Kükreyişi Operasyonu'nda kükreyişimiz giderek güçleniyor."

İran'daki terör rejimine ağır darbeler indiriyoruz. Lübnan'daki onun uzantısı Hizbullah'a da saldırıyoruz. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki benzeri görülmemiş iş birliği sayesinde büyük başarılar elde ettik. Bu başarılar Orta Doğu'daki güç dengesini ve hatta ötesini değiştiriyor. Bu kazanımlar, İsrail'in her zamankinden daha güçlü bir güç olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Gücümüz ile düşmanlarımızın gücü arasındaki bu dramatik değişim, yükselen ve azalan tehditlere karşı varlığımızı güvence altına almanın anahtarıdır. Bölgesel bir güç haline gelirken ve bazı alanlarda küresel bir güç olurken, üzerimizdeki tehlikeleri uzaklaştırma ve geleceğimizi güvence altına alma gücüne sahibiz...

İsrail Başbakanı olarak İran'ı geciktiren ve kapasitesini azaltan açık ve gizli birçok operasyon yürüttüm. Aynı zamanda İran'a güçlü şekilde saldırabilmek ve tehditleri uzaklaştırabilmek için askeri, teknolojik ve diplomatik kapasitemizi geliştirdik.

Tüm bu çabalar önce 'Diriliş Savaşı'nda ve şimdi de 'Aslanın Kükreyişi Operasyonu'nda birleşti... Hizbullah gücümüzü hissediyor ve daha da hissedecek. Saldırganlığının ağır bir bedelini ödeyecek...

Hamaney bizi dinlemedi

İranlı bilim insanlarının üst düzey isimlerini etkisiz hale getirdik. Onlar bizi yok etmeyi amaçlayan atom bombalarının geliştirilmesinde rol oynuyordu. Artık yoklar ve birkaçını daha şimdi vurduk.

Bundan sonra Başkan Trump ile birlikte İran'ın lideri Hamaney'i uyardık.

Ona dedik ki: 'Eğer ölüm endüstrinizi yeniden kurmaya çalışırsanız sizi daha önce görmediğiniz bir güçle vururuz.'

Ama bizi dinlemedi. Nükleer ve füze programını hızlandırdı ve bu tesisleri dağların altına, çok derinlere saklamaya başladı. Eğer hemen harekete geçmeseydik, birkaç ay içinde İran'ın bu ölüm endüstrisi dokunulmaz hale gelecekti.

Rejimin devrilmesinin koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz

Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail birlikte harekete geçti. Amaç, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek, İran'ın İsrail'i, ABD'yi ve dünyayı tehdit edecek balistik füzeler geliştirmesini önlemek...

Nükleer altyapıyı, füze sistemlerini ve rampalarını, baskı merkezlerini ve rejimin güç merkezlerini hedef alıyoruz. Aynı zamanda başka bir hedefi de ilerletiyoruz, İran halkının yaklaşık yarım yüzyıldır onları yöneten zalim rejimi devirebilmesi için gerekli koşulları oluşturmak.

Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine hem sokaklarda hem de kontrol noktalarında ağır darbeler indiriyoruz ve daha fazlası gelecek.

İran halkına destek çağrısı: Nihayetinde bu sizin elinizde

İran halkına şunu söylüyorum: Yeni bir özgürlük yoluna çıkabileceğiniz an yaklaşıyor. Biz yanınızdayız, size yardım ediyoruz. Ama nihayetinde bu sizin elinizde.

Şimdiden kesin olarak söyleyebiliriz: Bu artık aynı İran değil, aynı Orta Doğu değil ve aynı İsrail de değil. Biz beklemiyoruz. Biz inisiyatif alıyoruz. Biz saldırıyoruz. ve bunu eşi görülmemiş bir güçle yapıyoruz.

ABD ile benzeri görülmemiş bir ittifak kurduk. Büyük dostumuz, kişisel dostum Başkan Trump ile bir ittifak. Neredeyse her gün konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz ve birlikte karar veriyoruz.

Başkan Trump bana bir saat önce şunu söyledi: 'Aramızdaki ilişki, bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başbakanı arasındaki geçmiş tüm ilişkilerden yüz kat daha güçlü'."