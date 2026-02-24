Netanyahu'dan Yeni Bölgesel Eksen Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Yeni Bölgesel Eksen Açıklaması

24.02.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşler'e karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturma çabalarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti.

Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu.

"Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var." diyen Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını ileri sürdü."

Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin 25-26 Şubat'ta İsrail'e yapacağı ziyarete atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyleyen Netanyahu, çok sayıda ülkeden oluşabilecek bu karşı eksenin bazı muhtemel ülkelerini de kendilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Gazze konusu

Netanyahu, Gazze konusuna da değinerek Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ileri sürdü.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının "kolay yoldan olmazsa zor yoldan" olacağını savunan Netanyahu, Gazze'nin bir daha İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlacaklarını iddia etti.

Netanyahu, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıları da överek "Yüz binlerce yasadışı silah var. Bu stokları azaltmalı, ele geçirmeliyiz, çünkü zor günler gelebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Yeni Bölgesel Eksen Açıklaması - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:32:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Yeni Bölgesel Eksen Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.