Netanyahu'dan Yolsuzluk Davasına Ara Talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Turmp'ın paylaşımının ardından "uluslararası ve bölgesel gelişmeleri" gerekçe göstererek yolsuzluk davasına iki hafta ara verilmesini istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, İran'a saldırılar sonrası bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gerekçe göstererek, yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.

Netanyahu'nun talebi, ABD Başkanı Trump'ın yolsuzluk davasını "cadı avı" olarak nitelendirip davanın derhal iptal edilmesini istemesinin ardından geldi.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, yolsuzluk davasının derhal iptal edilmesini isteyen Trump'a teşekkür etti.

İsrail'e verdiği destek için Trump'a minnettar olduğunu aktaran Netanyahu, "Ortak düşmanlarımızı yenmek, esirlerimizin serbest kalmasını sağlamak ve barış çemberini hızla genişletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" şeklinde nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etmişti.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail'i kurtaran ABD idi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.